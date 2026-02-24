Çinli İş Adamı Cinayetinde Yeni Gelişme - Son Dakika
Çinli İş Adamı Cinayetinde Yeni Gelişme

24.02.2026 14:31
Arnavutköy'de cinayete kurban giden Çinli iş adamının dosyasında şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı bir şekilde toprağa gömülü şekilde bulunan Çin uyruklu iş adamının cinayet dosyasında olayın faili olan 10 şüphelinin Havalimanından ayrıldıkları görüntüleri ortaya çıktı.

24 Ocak 2026 tarihinde 38 yaşındaki Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelenmişti. Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edilmiş, bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini, el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde bulmuştu.

İstanbul Arnavutköy'de gerçekleşen cinayet olayı ile ilgili Çinli şüphelilerin olaydan sonra Havalimanından ayrıldıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çinlilerin havalimanında yürüdükleri anlar görülüyor.

Öte yandan İnterpolun ilgilendiği dosya kapsamında olayın faili olduğu tespit edilen 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 10 kişi Çin Hükümeti tarafından yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

