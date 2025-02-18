Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

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Şanlıurfa'da 7 yaşındaki oğlunu tuvaletini altına yaptığı gerekçesiyle soğuk havada çatıda yıkayıp, hortumla döven baba tutuklandı. Babanın emniyetteki ifadesinde, "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım." dediği öğrenildi.

18.02.2025 15:41
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Şanlıurfa'da 7 yaşındaki oğlu M.A.'yı tuvaletini altına yaptığı gerekçesiyle soğuk havada çatıda yıkayıp, hortumla döven A.A. ifadesinde, "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm" dedi.

Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

SOĞUK SUYLA YIKAYIP HORTUMLA DÖVDÜ

Olay, önceki gün Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki M.A.'nın tuvaletini altına yaptığını fark eden üvey anne E.A., durumu eşi A.A.'ya söyledi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan baba da oğlunu evin çatısına götürerek, üzerindeki giysileri çıkarıp, soğuk havaya aldırış etmeden suyla yıkadı. Babası yaşadığı korku ve soğuk nedeniyle ağlamaya başlayan çocuğunu bu kez hortum ile dövdü. Çocuğun ağlama seslerini duyan komşular, olayın fotoğraflarını çekip polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.A. ile E.A.'yı gözaltına alırken; M.A. ve diğer kardeşleri devlet korumasına alındı.

Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı

"BİR DAHA ALTINA YAPMAMASI İÇİN DÖVDÜM"

Gözaltına alınan baba A.A., emniyetteki ifadesinde, amacının çocuğunu korkutmak olduğunu söyledi. Çocuğunun sürekli tuvaletini altına yaptığını belirten A.A., "Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, üvey anne E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Polis, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuğunu hortumla döven babanın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce:
    Baba olması ata olduğu anlamına gelmez ,herkes baba/anne olur da ATA olamaz. yaw belki çocuğun bir rahatsızlığı ,hastalığı var götür sağlık kurumuna çare ara densiz adam. O çocuk belli yaşa geldiğinde sana hangi gözle bakacak ? 30 0 Yanıtla
  • Önder null:
    adama aynisini tevavuzle yapilsin 18 2 Yanıtla
  • Ramo:
    insanlıktan nasibini almamış Topraklar oralar 10 2 Yanıtla
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