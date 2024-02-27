Sokak ortasında kanlı kavga! Ölen de öldüren de 13 yaşında - Son Dakika
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Sokak ortasında kanlı kavga! Ölen de öldüren de 13 yaşında

Bursa'da kavgalı oldukları öğrenilen küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup sokak ortasında birbirine girdi. Olayda 13 yaşındaki Abdullah A., aynı yaştaki akranı tarafından kalbinden ve böbreğinden bıçaklanarak öldürüldü.

27.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:44
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Bursa'da çocuklar arasında sokakta çıkan kavgada bıçaklanan Abdullah A. (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası gözaltına alınan E.U. (13) tutuklandı, H.A. (13) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Pazar günü saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana gelen olayda daha önceden kavgalı olan küçük yaştaki çocukların olduğu 2 grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, E.U., Abdullah A.'yı kalbi ve böbreğiyle çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayıp yaraladı. Adı öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığı olay sonrası E.U ve arkadaşları kaçtı. Yaşanan arbede ise iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonuyla görüntülendi.

Çocukların bıçaklı kavgasında 13 yaşındaki Abdullah öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu Abdullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, E.U.'nun da aralarında olduğu 6 kişiyi, kısa sürede yakaladı.

1'İ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden E.U. tutuklandı, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdullah A., Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokak ortasında kanlı kavga! Ölen de öldüren de 13 yaşında
Kaynak: DHA

Bursa, Çocuk, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında kanlı kavga! Ölen de öldüren de 13 yaşında - Son Dakika

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