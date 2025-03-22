Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi - Son Dakika
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Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir markete 1 gün kapatma cezası verdi. Zabıta ekipleri, marketi mühürleyerek halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin süreceğini duyurdu.

22.03.2025 18:07  Güncelleme: 18:32
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Çorum Belediyesi, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir zincir market şubesine kapatma cezası uyguladı. Marketin kapılarını mühürleyen zabıta ekipleri, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı büyük bir bilgilendirme afişi astı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN SATTILAR

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerinde daha sert yaptırımlar uygulamaya başladı. Raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurması ve kasa-reyon arasındaki fiyat farkı tespit edilmesi üzerine uygulanan para cezalarının ardından artık kapatma cezaları da hayata geçiriliyor. Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce de son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı için cezai işlem uygulanan markette, ikinci denetimde de aynı durumun devam ettiği tespit edildi. Aynı markette ikinci kez son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine, yapılan yasal işlemler sonucunda işletme, Belediye Encümeni kararıyla 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

ZABITA, MARKETE AFİŞ ASIP VATANDAŞI BİLGİLENDİRDİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapatma kararının tebliğ edilmesinin ardından market şubesine giderek kapıyı mühürledi. Ayrıca, "Bu market, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı bilgilendirme afişi asıldı.

Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda marketlere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Kasa ve reyon fiyat farkı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde öncelikle cezai işlem uyguluyoruz. Aynı marketin ihlallere devam etmesi durumunda ise Belediye Encümeni kararıyla kapatma cezası veriyoruz. Bugün de aynı tespitten dolayı ikinci kez işlem yaptığımız market şubesini 1 gün süreyle kapattık. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynanmasına ve tüketicinin zarara uğratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun, denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir. Vatandaşlarımızdan, marketlerden alışveriş yaparken mutlaka ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini rica ediyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etmeleri halinde Alo 153 Zabıta Hattı'na ya da 0501 100 19 19 numaralı Çorum Belediyesi WhatsApp şikayet hattımıza bildirimde bulunmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye, tarihi geçmiş ürün satan marketi mühürledi, vatandaşı da afişle bilgilendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tony Montana:
    HELAL OLSUN DARİSİ BÜTÜN ZİNCİR MARKET SUBELERİNE 177 1 Yanıtla
  • 78908900:
    Sadece bir şubesi mi ? Diğerleri de denetlensin yarısı kapanır ...Marketlerin çoğunluğu böyle. 128 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne demek bir market onun ismi bir market değil onun ismi A101 bunlar ifşa edilmeli'ki millet kimin ne olduğunu bilsin milletin yanında olmaktan korkmayın. 93 1 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Helal olsun size Hükümetin yapamadığını siz yapıyorsunuz Artık bir yerden başlayın artik 75 5 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
    Yeşil sermaye finansörü ve hükümete yakın bir firmayı mühürleyen zabıta görevlerini tebrik ediyorum. 30 3 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    1 günlüğüne kapamışlar oda dünmüş bu gün devam 21 0 Yanıtla
  • Cevat Öndeş:
    iyi ki bim var. yoksa küçük esnaf milletin anasını .... 6 2 Yanıtla
  • Görünmez Adam:
    Bim bir nebzede A101 bana hiç güven vermiyor Kartepe bölgesinde de hep son kullanma tarihi geçmiş ürünler var. Ayrıca sağlık bakanlığı açıklanan listelerde hep a101 ürünleri özellikle süt ürünleri içinden hep zararlı madde çıktı. Bütçe düşük aileler bizim gibi tercih etmek zorunda o yüzden kötünün iyisi en azından biizm bölgede Bim. 7 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ceza 1 günse eski sisteme devam yaşasın akp adaleti 4 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Tabiki a 101 harca harca bitmez gerçekten insanları iyi harcıyorlar ve harcadıkça bitmiyor sanıyorum tabiki bu zincir marketin arkasında güç olduğu için bir g0nden başka yemedi ceza vermek 1 0 Yanıtla
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