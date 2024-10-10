Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü AK Parti'den cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine...

10.10.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü

AK Parti'den cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye

MANİSA - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir cinayete kurban giden Pelin Karaca'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette acılı aileyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini sunarak "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Pelin Karaca, aynı zamanda eski komşuları olan evli ve çocuk sahibi A.U. tarafından öldürüldükten sonra UşakEşme ilçesindeki ormanlık alana gömülmüştü. Olayı öğrenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Manisa'nın Alaşehir ilçesine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Ataseven, İzmir, Aydın, Manisa Kadın Kolları başkanları, Manisa AK Parti İl başkanı Salih Hızlı, Alaşehir İlçe başkanı Fedai Kozan ve partililerin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Keşir ve beraberindekiler Pelin Karaca'nın annesi Nihal ve baba Nuh'a baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı aileyle telefonda görüştü

Anne Nihal'in, "Kızımın en büyük hayali Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekti" demesi üzerine, Başkan Keşir anne Nihal Dönmez'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öncelikle bütün ailenin başı sağ olsun, Pelin kızımız ile ilgili aldığımız haber bizleri yürekten dağladı. Allah kendilerine sabırlar versin. Rabbim yar yardımcıları olsun inşallah. Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Nihal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Kızımın en büyük hayali sizinle görüşmekti. Alaşehir'e gelin, evime de misafir olun" dedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Keşir, "Manisa - Alaşehir'de Pelin Kızımızın ailesini ziyaret ettik. Her şeyden önce çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Uzun süredir kayıptı. Kayıp olduğu süreçte de vekillerimizin olaydan haberdar olduğu ve o kayıp arama sürecinde de bizzat takip ettiklerini biliyorum. Keşke kendisine canlı bir şekilde ulaşsaydık. Ama ne yazık ki kötü haberi aldık. Şu adli tıpta işlemler devam ediyor. Bizde ailenin yanında olalım diye buradayız. Zanlı yakalandı. Hukuki olarak son yıllarda özellikle kadına karşı işlenen cezalarını iki kat artırmıştık. Bu gün Cumhurbaşkanımız meclis kürsüsünde konuşmasında ifade etti. Daha da caydırıcı olmasıyla ilgili 22-23 yıldır verdiğimiz mücadeleyi daha da artırmakla ilgili. Bir tek kadının, kızın canının yanmaması bir tek annenin göz yaşı dökmemesi ilgili ne gerekiyorsa, özellikle kısa süreli cezaların ağırlaştırılmış olmasıyla ilgili zaten MYK toplantısında da talimatlar olmuştu ve çalışmalar başladı" dedi.

Başkan Keşir ve beraberindekiler görüşmenin ardından evden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Ayşe Keşir, Alaşehir, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Manisa, Kurban, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:37 Minnesota’da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti Minnesota'da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti
15:28 İsrail’de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı İsrail'de dört farklı noktada meydana gelen bıçaklı saldrılarda 6 kişi yaralandı
15:27 Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt’in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt'in dublörünü görenler şaştı kaldı, böyle benzerlik görülmedi
15:20 Köfteci Ramiz’den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama Köfteci Ramiz'den köfte krizi sonrası dikkat çeken açıklama!
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:50 Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu Yolculuk ettiği otobüsteki muavinden gelen mesajları görünce emniyete koştu
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 11:55:05. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı aileyle telefonla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.