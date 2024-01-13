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Dağda ölü olarak bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Dağda ölü olarak bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dağlık alanda ölü olarak bulunan Rus uyruklu Nadezhda Iarygina'nın cesedi yanında boş uyku hapı kutuları ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi.

Dağda ölü olarak bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme
13.01.2024 - 16:46,  Güncelleme: 16:47
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Dağda ölü olarak bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme

- Emniyet, Rus Uyruklu Nadezhda Iarygina'nın cesedinin yanında ve otel odasında boş uyku hapı kutuları buldu

- İl Emniyet Müdürlüğü:

- "Parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür"

ANTALYA - Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer İlçesinde kaldığı otelden dağlık bölgeye giden ve kaybolan daha sonra yapılan aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Rus Uyruklu Nadezhda Iarygina'nın, yanında boş uyku hapı kutuları bulunduğu ve içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde kaybolan ve dün dağlık alanda ölü olarak bulunan Nadezhda Iarygina'nın ölümüne ilişkin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. 8 Ocak günü saat 12.00'de otelden çıkış yapması gereken Nadezhda Iarygina'ya otel yetkilileri tarafından ulaşılamaması üzerine gerekli araştırmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, 4 Ocak günü tek başına Çalış Tepesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü bilgisi edinilince AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yanında parası, eşyaları ve boş uyku kutuları bulundu

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"12.01.2024 günü sırt üstü yatar vaziyette, parası, gözlüğü ve sigarası gibi kişisel eşyaları ile birlikte boş uyku hapı kutuları, kokusundan içinde alkol olduğu değerlendirilen pet şişeler yanında, iç çamaşırlarının yerinde, beden bütünlüğü mevcut halde ölü olarak bulunmuş, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı görülmüştür. Ayrıca şahsın odasında yapılan araştırmada da boş uyku hapı kutusu bulunmuştur. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır."

Öte yandan, ilçenin farklı noktalarına daha önce asılan kayıp ilanlarının Nadezhda Iarygina'nın ölümünden sonra kaldırıldığı gözlendi.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kemer, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dağda ölü olarak bulunan Rus kadınla ilgili yeni gelişme - Son Dakika


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