Danla Bilic\'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından sistematik bir şekilde taciz ve şiddete maruz kaldığını açıkladı. Bilic, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Berk Çetin'in defalarca uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini, ısrarlı takip, taciz ve darpta bulunduğu ve kendisini yumrukladığını ifade etmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Danla Bilic'in, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından Göktürk'te bulunan bir sitenin ortak kullanım alanında darp edildiğine ilişkin görüntülere ortaya çıktı. Görüntülerde Bilic, Berk Çetin'in ısrarları üzerine oturduğu masadan kalkıp gitmek isteyince Çetin'in fiziki saldırısına uğradığı görüldü. Çetin, Bilic'in şikayeti üzerine gözaltına alındı.

FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU

Bilic'in paylaşımlarına göre; ocak ayında sonlanan ilişkilerinin ardından Berk Çetin, defalarca kez 30 yaşındaki fenomenin ikametgahına izinsiz yaklaştı. Site güvenliğini aşarak Bilic'in evinin kapısını zorlayan Çetin, kimi zaman da kuryeymiş gibi davranarak eve girmeye çalıştı. Bilic, Çetin'in kendisini uzun süre boyunca takip ettiğini, şoförüne saldırdığını ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.

DARP RAPORU ALDI

Son olarak Bilic, 11 Nisan 2025 tarihinde üyesi olduğu spor kulübünün restoran bölümünde Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıkladı. Güvenlik kameralarının görüş alanında gerçekleşen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nden darp raporu alan Bilic, Aile İçi Büro'ya yeniden başvuruda bulundu.

Uzaklaştırma kararına rağmen tacizlerin sürdüğünü belirten Danla Bilic, Berk Çetin'in bugüne kadar kararı 5 kez ihlal ettiğini kaydetti. Avukatları aracılığıyla savcılığa başvurduğunu ve daha sıkı tedbirlerin alınmasını talep ettiğini belirten Bilic, güvenliğinin sağlanmasını beklediğini ifade etti

İSİM BENZERLİĞİ İSYAN ETTİRDİ

Öte yandan futbolcu Berk Çetin, Danla Bilic'in eski sevgilisi zannedildi. Instagram hesabından paylaşım yapan ve duruma açıklık getiren futbolcu Berk Çetin, "Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Artık hesabıma yorum yapmayın" dedi.