Darıca Belediye Başkanı\'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı

Kocaeli'de önceki gün konuşmak için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamına gelen zabıta personeli Kerim Doğan, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

BAŞKANA DA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ZABITA ÖLDÜ, BAŞKAN YARALI

Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ARDINDAN 5 MİLYONLUK BORÇ ÇIKTI

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan'ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık'ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

SON SÖZÜ BU OLDU

Başkan Muzaffer Bıyık'ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan'ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.