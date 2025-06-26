Kocaeli'de önceki gün konuşmak için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamına gelen zabıta personeli Kerim Doğan, yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.
Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan'ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık'ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.
Başkan Muzaffer Bıyık'ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan'ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı - Son Dakika
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