DEAŞ için toplanan para MASAK raporuna yansıdı: Örgüt için yüklü miktarda para toplamışlar - Son Dakika
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DEAŞ için toplanan para MASAK raporuna yansıdı: Örgüt için yüklü miktarda para toplamışlar

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-27' operasyonuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. MASAK raporuna göre, yakalanan şüphelilerin, DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin başını çektiği Suriye'deki bir hücreyi fonladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları ve sosyal medya üzerinden toplanan paraların Suriye'ye gönderildiği belirlendi.

22.04.2024 20:07
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DEAŞ için toplanan para MASAK raporuna yansıdı: Örgüt için yüklü miktarda para toplamışlar

Dün İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-27" operasyonu ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı

Örgütün para trafiği MASAK raporuna yansırken, yakalanan şüphelilerin, "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin başını çektiği Suriye'deki bir hücreyi fonladığı tespit edildi

İSTANBUL - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-27" operasyonu ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgütün para trafiği MASAK raporuna yansırken, yakalanan şüphelilerin, "terörden arananlar" listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin başını çektiği hücreyi fonladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de gerçekleştirilen "Bozdoğan-27" operasyonlarında 36 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın İstanbul ayağında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Sosyal medya platformları üzerinden organize olmuşlar

İstanbul'da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla yakalanan DEAŞ yanlısı 15 şüphelinin sorgusu İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ'a yakın bu kişilerin mali yapısını ve para trafiğini mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), eldeki tüm bilgi ve belgeleri polise bildirdi.

Rapor polise bildirildi

MASAK'tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, adları söz konusu rapora yansıyan örgüt yanlısı kuşkuluları tek tek tespit etti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 şüphelinin yakalandığı duyurulurken, soruşturmaya ilişkin ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları TEM Şubede sergilenirken, MASAK raporuna yansıyan verilerde, söz konusu şüphelilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "terörden arananlar" listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ sorumlusu Recep B.'nin başını çektiği hücreyi fonladığı anlaşıldı.

"İnfak" adı altında toplanan paralar Suriye'ye gönderildi

Şüphelilerin, sosyal medya aracılığıyla "infak" adı altında "Suriyeli bacılara yardım" ve "İdlib yardım" gibi hesaplar üzerinden para topladıkları, insanların dini duygularını istismar ederek toplanan paraları ise Suriye'deki DEAŞ sorumlusu "Ebu Sıraç" kod adlı teröriste ulaştırdıkları kaydedildi. Recep B.'nin başını çektiği hücre üzerinden terör örgütü DEAŞ'a kaynak sağladıkları belirlenen şüphelilerin, geniş çaplı bir ağ kurdukları öğrenildi.

Türkiye'deki bağlantılı oldukları kişiler tek tek deşifre edilirken, sistemin alt katmanında ise ara toplayıcılar olarak nitelendirilen örgüt sempatizanlarının yer aldığı belirtildi. Paralar bu kişilerin banka hesaplarında toplandıktan sonra da "Ebu Sıraç" kod adlı DEAŞ üyesi Recep B.'nin görevlendirdiği kişilerin söz konusu parayı sınır illerinden Suriye'ye geçirdikleri saptandı. "Ara toplayıcılar" olarak nitelendirilen şüphelilerin ne kadar parayı DEAŞ kamplarına aktardıkları ise henüz belirtilmedi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ için toplanan para MASAK raporuna yansıdı: Örgüt için yüklü miktarda para toplamışlar - Son Dakika

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