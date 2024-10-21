DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı

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Küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesinde 'bombacı' olarak faaliyet gösteren terörist İstanbul'da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.10.2024 11:41  Güncelleme: 14:08
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların bulunduğuna dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ saflarında 2016'da Irak'ın Musul bölgesinde patlayıcı madde yapımı konusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen O.M. isimli terörist, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan O.M. TEM ekipleri tarafından sorguya alındı. Zanlının sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı
DEAŞ\'ın bombacısı İstanbul\'da yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uçan Adam:
    Peki nasıl Istanbul a gelmiş??? 19 0 Yanıtla
  • YoH null:
    sormazlar mı adama bu nasıl İstanbul da? 14 0 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    İstanbula kadar nasıl geldi 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yol geçen hanı bunlar nasıl bariniyor anlamak mümkün değil 10 0 Yanıtla
  • McA !:
    Ülke yol geçen hanı tabi sayenizde ,O kadar sığınmacı içerisinde acaba kaçtane daha milletimize tehdit olacak şahıs var. Yazık ettiler şu ülkemize yönetemeyenler 4 1 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    Bu meymenetsiz nereli 1 1 Yanıtla
  • guven ozveren:
    Kaç tanesi aramızda acaba nasıl geldiler kaç kişi ülke içinde hazır bekliyor ? 0 0 Yanıtla
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