Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı

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Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisinin dekan yardımcısını silahla yaraladığı ve ardından intihara kalkıştığı olayın detayları ortaya çıktı. Öğrencinin bazı derslerden muaf olmak için dekanla görüşmek istediği, ancak görüşemeyince bağırıp çağırdığı, dekan yardımcısının ise sesleri duyup sakinleştirmek üzere öğrenciyi odasına çağırdığında dehşetin yaşandığı öğrenildi.

18.02.2025 14:16  Güncelleme: 15:43
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Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında dün saat 15.00 sıralarında dehşet yaşandı. Sağlık Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E. (23) yanında getirdiği iki tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a ateş ederek göğsünden yaraladı. Bestami Serdar E. daha sonra aynı silahla başına ateş edip intihara kalkıştı.

Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Saldırgan öğrenci Bestami Serdar E. (23)

DEKAN YARDIMCISININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal (34)

DEHŞETLE İLGİLİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.

BAZI DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ

Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E, iddiaya göre, yaklaşık bir saat bekledi. Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı KADES uygulamasına basıp, polisten yardım istedi.

Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Bestami Serdar E.'nin hedefinde Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen'in (Fotoğrafta) olduğu öne sürüldü.

ÖĞRENCİYİ SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ODASINA ÇAĞIRMIŞ

Bestami Serdar E'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi.

FAKÜLTEDE X-RAY CİHAZI YOK

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde X-Ray cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Selçuk Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Gündem, Konya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dekan yardımcısının silahla vurulduğu dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Filozof sn.:
    Ülkede ekonomi o derece kötü o derece adaletsizki gencinden yaşlısına herkesde psikolji bitik halde 8 13 Yanıtla
  • 6490203:
    dekan adam olsun 5 8 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    şimdi tüm derslerden muafsin. dersleri dusunmene gerek kalmadı. 2 0 Yanıtla
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