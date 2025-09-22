Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
22.09.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Videosu

Antalya'nın Demre ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ise oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

TOPTANCI HALİNDEKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demre Toptancı halinde saat 15.15 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ölen ve yaralananların kimliği ise henüz belirlenemedi.

Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından iş yerinin duvarlarının parçalanması, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçasının savrulması yer aldı.

Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

İşte olay yerinden görüntüler:

Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı
Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı


Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı


Antalya'da toptancı halinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, olay anı kameraya yansıdı


Kaynak: İHA-AA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Demre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı, hırsız kendisi çıktı Polisin dikkati tüm planı ortaya çıkardı, hırsız kendisi çıktı
Trump’ın tehditleri Venezuela’yı savaş alarmına geçirdi Tüm başkent silah kuşandı Trump'ın tehditleri Venezuela'yı savaş alarmına geçirdi! Tüm başkent silah kuşandı
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu
Fenerbahçe’nin yeni başkanı tribünde böyle karşılandı Fenerbahçe'nin yeni başkanı tribünde böyle karşılandı
Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı Seçimin sonucunu öğrenen Fenerbahçe taraftarı bakın ne yaptı
Netanyahu: Golan Tepeleri’nden vazgeçmeye niyetim yok Netanyahu: Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetim yok
Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran: Kutlama yapmayacağız
Fener’de yeni dönemin en net resmi Ali Koç, Sadettin Saran’ı böyle tebrik etti Fener'de yeni dönemin en net resmi! Ali Koç, Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti
Ali Koç’un sandığından Sadettin Saran çıktı Ali Koç'un sandığından Sadettin Saran çıktı
Fenerbahçe’de seçimi kaybeden Ali Koç, stattan alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Ali Koç, stattan alkışlarla ayrıldı
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat’a: Ali Koç’u gönderdin Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi İşte ilk görüntüler Rasim Ozan Kütahyalı evlendi! İşte ilk görüntüler
3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı 3 ülkenin ardından Portekiz de Filistin devletini resmen tanıdı

16:41
Mabel Matiz’in savcılık ifadesi ortaya çıktı
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı
16:32
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak
Otomobil fiyatlarını altüst eden vergi kararı! Kimi 500 bin düşecek, kimi cep yakacak
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin devletini tanıyın, işgale karşı en güzel cevaptır
15:51
MHP’nin kalesinde deprem Belediye başkanı istifa etti
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
15:36
Mert Hakan’dan tüzüğe aykırı hareket
Mert Hakan'dan tüzüğe aykırı hareket
15:11
Erdoğan’ın seçim vaadiydi Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Milyonların beklediği erken emeklilik için bakan tarih verdi
14:55
Mabel Matiz’e ’Müstehcenlik’ Soruşturması
Mabel Matiz'e 'Müstehcenlik' Soruşturması
14:14
Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım
Otomobilini yetkili servise götüren kadın çıkarılan fiyata isyan etti: Dışarıda 60 bine yaptırdım
13:56
İngiltere Filistin’i resmen tanıdı, Londra’da bayrak göndere çekildi
İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi
13:29
Doktorun tutuklandığı soruşturmada ölen eşinin günlüğü incelemeye alındı
Doktorun tutuklandığı soruşturmada ölen eşinin günlüğü incelemeye alındı
13:09
Sadettin Saran’ın canını sıkacak gelişme TFF olağanüstü toplanıyor
Sadettin Saran'ın canını sıkacak gelişme! TFF olağanüstü toplanıyor
12:59
İş insanı şoförü tarafından vuruldu
İş insanı şoförü tarafından vuruldu
12:57
Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi
Mehmet Ağar 32 yıl sonra tanık olarak dinlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2025 17:03:48. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.