Antalya\'da toptancı halinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde toptancı halinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Patlamanın ise oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

TOPTANCI HALİNDEKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demre Toptancı halinde saat 15.15 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yaralılar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ölen ve yaralananların kimliği ise henüz belirlenemedi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlamanın oksijen tüpünden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın ardından iş yerinin duvarlarının parçalanması, çevreye çok sayıda tuğla ve beton parçasının savrulması yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

Kaynak: İHA-AA