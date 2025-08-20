Denizli'de Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Denizli'de Kaza: 2 Genç Hayatını Kaybetti

20.08.2025 02:54
Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı; 2 genç öldü, sürücü ağır yaralı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. 2 kişi öldü, sürücü ise ağır yaralandı. Kazada ölen gençlerden birinin ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.T. (26), idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca adete ok gibi saplanan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23), ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22), olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Güvenlik, Otomobil, denizli, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 02:55:15. #7.11#
