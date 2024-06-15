Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını, yaklaşık 22 saat süren müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangında zarar gören orman sahası, havadan çekilen dron görüntüleriyle ortaya çıktı.

15.06.2024 13:23
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Denizli'de yıldırım düşmesi sonucu çok noktada başlayan orman yangını yaklaşık 22 saatin sonunda kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınında yanan orman sahası dron ile havadan görüntülendi.

Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy ve Kelleci Mahallelerinde yıldırım düşmesi sonucu birçok noktada orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olmasın sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Mollaahmet Mahalle sınırlarına giren yangın sebebiyle tedbir amacıyla mahalle halkı tahliye edildi. Bölge halkı da orman ve itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışırken, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 adet skorsky helikopteri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

22 saatin ardından yangın kontrol altına alındı

Havanın kararmasıyla havadan sürdürülen çalışmalar sonlanırken, Antalya, İzmir, Burdur, Manisa ve Kütahya illerinden takviye desteğe gelen orman ve itfaiye ekipleri ile Denizli ve çevre illerden sivil toplum kuruşları desteğe gelerek gece boyu alevlere müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla havadan söndürme çalışmaları ise tekrar başladı. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sonucunda alevler 22 saatin ardından kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden bölgedeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, "Denizli Babadaü'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Denizli" notuyla paylaştı. Sabah 9.30 sıralarında kontrol altına alınan yangına havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan ise arazözlerle soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelleri zarar tespit çalışmalarına başladığı görüldü.

Yanan orman sahası havadan görüntülendi

Orman yangını sonucu çalışmaların tamamlandığı orman sahası İhlas Haber Ajansı (İHA) dronu ile havadan görüntülendi. Yanan onlarca hektarlık alan siyaha büründüğü görüldü. Görüntülerde içler acısı manzara oluşurken, alevlerden dolayı yanan ağaçlar simsiyah görüntü oluşturdu.

Öte yandan, zarar gören orman alanına ilişkin Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ölçüm çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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