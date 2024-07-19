Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı

3.Sayfa

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verirken, diğer sanıklar Faik ve Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi, firari sanıklar Abdullah Devrim Sever ile kardeşi Hasan Hüseyin Sever'in dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi. Verilen karara isyan eden hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise mahkeme çıkışı yoğun tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili karar duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.

SAVCI, 3 SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA YÖNELİK MÜTALAASINI TEKRAR ETTİ

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Eyüp Öğüt, "Kolon kesmedim. Binada herhangi bir tadilat yapmadım. 1+1 dairem yok." dedi. Duruşma savcısı önceki celse verdiği 3 sanık hakkında cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Duruşma savcısı, sorumlu kamu görevlileri ile ilgili de konuşarak kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını, soruşturma izni verildiğini ve onların da izinlere itiraz ettiğini ancak sürecin devam ettiğini belirtti.

AİLELER EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden 51 kişinin yakınları ise Nizip'te 40 bin konut olduğunu ve sadece Furkan Apartmanı'nın yıkılmasında bilinçli taksir olduğunu, sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Duruşmada konuşan ve depremden 28 saat sonra çıkan Furkan Apartmanı'ndan çıkarılan 12 yaşındaki Abdulkadir Özkılıç ise, "Ben tüm suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim yarın kalan hayallerim vardı. Tüm komşularımız öldü. Ben suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Maktullerin yakınları mahkeme sırasında zaman zaman gözyaşı döktü.

MÜHENDİS 16 YIL 8 AY CEZA ALDI, DİĞER SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, müzakere için verilen aranın arından kararı açıkladı. Heyet, Furkan Apartmanı mühendisi sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Ceza, indirim uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse düşürülürken sanığın mesleğini 3 yıl yapmasının yasaklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı veren mahkeme heyeti, firari sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever'in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca kesilen kolonla ilgili sorumluların bulunmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

MAHKEMENİN ÖNÜ BERAAT KARARI SONRASI KARIŞTI

Verilen karara tepki gösteren 51 deprem şehidinin yakınları ise mahkeme sonrası ortalığı birbirine kattı. Verilen kararın çok az olduğunu ve sadece 1 sanığa ceza verilmesine sitem eden aileler, mahkeme heyetine yoğun tepki gösterdi. Söz konusu binada oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, "Bu binada 19 yaşındaki oğlumu kaybettim. Raporlarla her şey ortada olmasına rağmen, binanın kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldığı ortadayken kolon kesen 3 şahsa mahkeme beraat kararı verildi. Bunu asla kabul etmiyoruz, bu davadan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu şahıslara tutuklanana kadar da vazgeçmeyeceğiz." dedi. Avukat Ergin Sezen ise sadece bir kişiye ceza verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek gerekli tüm itirazları yapacaklarını ve davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.