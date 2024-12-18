Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Ecrin Erim, evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Diyarbakır Valiliği, en son 'Babamı aramaya gidiyorum' diye mesaj atan Ecrin'in bulunduğunu duyurdu.

18.12.2024 23:14
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Diyarbakır'da "Babamı aramaya gidiyorum" diye mesaj atan 12 yaşındaki Ecrin Erim'den haber alamayan annesi Büşra Erim, polise kayıp başvurusunda bulundu.

"ANNE BENİ MERAK ETME, BEN ARTIK DAYANAMIYORUM"

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde annesi Büşra Erim ile teyzesinin evinde yaşayan Ecrin Erim, bugün saat 13.51'de annesine "Anne beni merak etme, ben artık dayanamıyorum. Babamı aramaya çıkıyorum" diyerek mesaj attıktan sonra evden ayrıldı. Sitenin güvenlik kamerasına da 13.52'de yansıyan Ecrin'e ve telefonuna o saatten sonra ulaşamayan annesi Büşra Erim, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var

"KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten Büşra Erim, "Kızım saat tam 13.51'de mesaj attı bana, 'Anne ben babamı aramaya gidiyorum' dedi. Daha sonra aradım ve hiçbir şekilde ulaşamadım. Ondan sonra polise haber verdim. Kızım babasını bir aydan fazladır arıyor, ulaşamıyor. Kızım 1 ay yurtta kaldı. Ben babasının hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Kızım bu haldeyse sebebi, babası. Narin'den sonra psikolojim bozulmuş. Ben şu an çok tedirginim kızım açısından. Kızım okula gitmiyor. Babası maddi hiçbir imkanı karşılamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Her şeyini maddi manevi ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Babasına yalvardım, yakardım ve savcılıkta da bizzat gidip şikayette bulunacağım. Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Karakola da verdiğimiz ifade aynen bu şekildedir. Kızımın aranmasını, bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var

ÖZEL EKİBİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDU

Diyarbakır Valiliği, annesine 'Babamı aramaya gidiyorum' diyerek mesaj attıktan sonra haber alınamayan 12 yaşındaki Ecrin Erim'in bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde, 18 Aralık 2024 tarihinde, öğlen saatlerinde evinden ayrılan 12 yaşındaki Ecrin E.'den o saatten beri haber alınamaması üzerine emniyet birimlerimize annesi tarafından kayıp müracaatı yapılmıştır. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüzün kurduğu özel ekibin teknik imkanları da kullanarak yaptığı titiz çalışma neticesinde kayıp çocuk salimen bulunmuştur" denildi.

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
Diyarbakır\'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin\'den haber var
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • muzaffer doğan:
    çok şükür gecenin en güzel haberi 99 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    haberinize sokam bulundu da nerde bulundu bu ne ya dalga mı geçiyorsunuz 69 4 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Oh be iyi haber 31 3 Yanıtla
  • Mahmut:
    murat çil malı'na bizim için sağ salim bulunması önemli , sen nası bişey hayal ediyodun 13 11 Yanıtla
  • Emrah Ceylan:
    şükürler olsun 19 0 Yanıtla
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