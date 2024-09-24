Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı. Ahırda 2 izmarit bulan uzmanlar, DNA incelemesi için delilleri merkeze gönderirken jandarmanın Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tuttuğu öğrenildi.

24.09.2024 08:54
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.

Narin Güran cinayetiyle ilgili Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletilirken itirafçının anlattıkları sonrasında evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi.

BAHTİYAR'IN AHIRINDA 2 TANE İZMARİT BULUNDU

Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak. Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.

Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIĞA İLİŞKİN RAPOR TAMAMLADI

Öte yandan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığa ilişkin raporu tamamladı. Raporda, 8 yaşındaki kızın ağabeyi Enes Güran (18) ile annesi Yüksel Güran'a (44) ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş ölçü modelleri ve kalıpları fotoğraf, video ve grafiklerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

"İNSAN ISIRIK İZİYLE UYUMLU OLABİLİR"

Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında kuruldaki muayene tarihi olan 27 Ağustos itibarıyla gerçekleşme zamanının 3-6 günle (21-24 Ağustos) uyumlu olduğu aktarılan raporda, anılan lezyonların mor renkli, ark (yarım daire/hilalvari) görünümlü, bütünlük arz eden kesintisiz lezyonlar olup tipik diş izlerine ait kesici kenar ve derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği, bununla birlikte mevcut lezyonların görünümü itibarıyla insan ısırık iziyle uyumlu olabileceği ifade edildi.

Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

Söz konusu raporda, "Adli Tip Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana getirilmiş olabileceği ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sorulduğu üzere söz konusu lezyonların ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği" tespitine yer verildi.

Sonuç olarak eldeki tüm verilerle ağabeyinin kolundaki ısırığın "Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu" hususunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığının oy birliğiyle mütalaa edildiği raporda kaydedildi.

Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi

Narin Güran, Diyarbakır, İnceleme, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi - Son Dakika

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