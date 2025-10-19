Diyarbakır'da Konserde Bıçaklı Kavga: 10 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Konserde Bıçaklı Kavga: 10 Yaralı

19.10.2025 23:40
Kültür Yolu Festivali'nde çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'daki festival kanlı bitti. Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Nevruz Parkı'nda meydana geldi. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

FESTİVALDE KAN AKTI

İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

