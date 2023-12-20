Diyarbakır\'da minibüs otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüs yol kenarına savruldu: 7 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.K idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, M.U., idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki taş yığınlarına çarptı.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ve trafik polisi ekipleri, yol güvenliğini sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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