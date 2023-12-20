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Diyarbakır'da minibüs otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, minibüs bir otomobile çarparak yol kenarındaki taş yığınlarına savruldu. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve trafik polisi ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

20.12.2023 - 18:40,
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Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüs yol kenarına savruldu: 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 12. kilometresinde M.K idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, M.U., idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki taş yığınlarına çarptı.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ve trafik polisi ekipleri, yol güvenliğini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da minibüs otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da minibüs otomobile çarptı, 7 kişi yaralandı. - Son Dakika


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