 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Kurşunlarla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Kurşunlarla Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da dün akşam yaşanan olayda, özel halk otobüsü şoförü kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Şoförün cenazesi mesai arkadaşlarının katıldığı bir törenle defnedildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır\'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Kurşunlarla Hayatını Kaybetti
06.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:15
Abone Ol

Diyarbakır'da, dün akşam kurşunların hedefi olan özel halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti. Şoför, mesai arkadaşlarının katıldığı törenle toprağa verilirken, 3 şüpheli gözaltın alındı.

Dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerinde silahla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün arka camından girerek, şoför Serkan Aslan'ı (30) ensesinden, yoldan geçen yaya Aydın T.'yi ise karın bölgesinden yaraladı.

Yaralılardan Aydın T. Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne, durumu ağır olan Serkan Aslan ise önce Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir çocuk babası Aslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere sabah saatlerinde Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na getirildi. Mesai arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninden sonra Aslan'ın cansız bedeni, yakınları tarafından ağıtlarla defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından mezarlıkta gazetecilere açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Fesih Kaya, acılarının büyük olduğunu, başkasının başına gelmemesi temennisinde bulunarak durumun Türkiye genelinde yaşandığını söyledi.

3 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası yaptığı çalışmalar sonucu 3 şüpheli şahsı yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen şahısların gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Serkan Aslan, Diyarbakır, Aydın, Saldırı, Diyarbakır, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Kurşunlarla Hayatını Kaybetti - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Kurşunlarla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement