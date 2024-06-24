Şeriat sloganlarıyla kahve ve hamburger zincirini basmışlardı! 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şeriat sloganlarıyla kahve ve hamburger zincirini basmışlardı! 16 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bir fast-food zinciri ve kahve dükkanı zincirine slogan atarak giren 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayın 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde gerçekleştiği belirtildi. Gözaltına alınanların işlemlerinin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı.

24.06.2024 14:48
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İçişleri Bakanlığı, önceki gün Diyarbakır'da fast-food zinciri ve kahve dükkanı zincirine slogan atarak giren 16 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ŞERİAT SLOGANLARIYLA MAĞAZALARA GİRDİLER

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, bir hamburger ve kahve zinciri mağazalarına girerek protesto düzenledi. Grup üyeleri, "Cenk, cihat, şehadet" sloganları atarak renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlattı. Mağazada bulunan müşteriler ise panikle kaçıştı.

RESTORANDA KİMSE KALMADI

Taşıdıkları pankartlarla hamburgerciye giren kalabalık grup, ellerindeki renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlatarak şeriat sloganları attı. Restoranın kısa sürede tahliye edilmesiyle içeride kimse kalmadı. Bu durum ise olası başka bir gerginliğin yaşanmasının önüne geçti.

MÜŞTERİLER KAHVECİDEN KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Aynı grup, hamburgercinin ardından bu defa da kahve zincirini bastı. Sloganlar atarak üzerlerine doğru yürüyen kalabalığı gören vatandaşlar koşarak kahveciden ayrıldı. Masalara oturan grup üyeleri ise sloganlar attı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İnfial yaratan olay üzerine İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir" denildi.

Şeriat sloganlarıyla kahve ve hamburger zincirini basmışlardı! 16 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şeriat sloganlarıyla kahve ve hamburger zincirini basmışlardı! 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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