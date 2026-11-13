Diyarbakır'da yarışan iki sürücüye 92 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yarışan iki sürücüye 92 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu

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Diyarbakır'da denetim sırasında yarış yaptıkları belirlenen iki sürücüye toplam 92 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetleri daimi olarak geri alınırken araçları 60 gün trafikten men edildi.

Diyarbakır'da yarış yapan iki sürücüye toplam 92 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine de daimi olarak el konuldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimler esnasında trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç tespit edildi. Araç ve sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5 (Karayolu üzerinde yarış yapmak) maddesi uyarınca toplam 92 bin lira idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgeleri daimi olarak geri alınırken araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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