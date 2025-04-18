Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Diyarbakır merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 6 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda, 14 Nisan 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa illerini kapsayan geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar Türk lirası işlem hacmine ulaştığı tespit edilip, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 4'ü cezaevinde bulunan şahıslar da dahil olmak üzere 71'i Diyarbakır'da olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla (ev hapsi) serbest bırakılıp, 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 11 milyon TL piyasa değerine sahip 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermiye ve bir miktar sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu. - DİYARBAKIR