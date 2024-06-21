Diyarbakır ve Mardin\'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12\'ye yükseldi

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında can kaybı sayısı 12'ye yükseldi.

Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde meydana gelen yangından acı haberler gelmeye devam ediyor. Yangınlarda 11 kişi olan can kaybı sayısı 12'ye çıktı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım yaptı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Diyarbakır ve Mardin'de, iki ilimizin yakın köy ve mahallelerinde meydana gelen yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 12'ye yükseldi. Olaydan 78 kişi etkilendi. Hastalarımızdan 5'inin tedavi ve takiplerine devam ediyoruz. 5'i de Diyarbakır'da tedavi gören hastalarımızdan, 3'ü entübe durumda. Bu vesile ile bir kez daha, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerledi, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 12 kişinin hayatını kaybettiği yangından 78 kişi etkilenmişti.