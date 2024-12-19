15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen bilirkişi raporu için 9 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Heyette yer alan bilirkişilerce yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan rapor tamamlandı.

ELEKTRİK HATLARI NEDEN OLMAMIŞ

Soruşturmanın yürütüldüğü Başsavcılığa gönderilen ve dosyaya eklenen raporda, Köksalan Mahallesi'nde Ahmet B'nin evinin avlusundaki Dicle Elektrik'e ait alçak gerilim hattının kopması sonucu oluşan kısa devrenin samanlık yangınına sebep olduğu ve itfaiyeci tarafından kontrol altına alınarak çevreye yayılmadan söndürüldüğü belirtilerek, bu yangının diğer yangın bölgelerine sirayet etmediği, bu yangına sebep olan hat üzerinden alınan numune iletken üzerinde kısa devre izlerinin kriminal laboratuvarında tespit edildiği ifade edildi.

Alınan ifadeler, keşif raporu, olay yeri inceleme raporları ve kriminal raporu ile birlikte tespit ve değerlendirmeler ışığında yapılan ayrıntılı raporun 3 bölümünde, hatlarda elektrik enerjisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, elektrik kaynaklı bir kaçak akım, kısa devre veya kıvılcımdan kaynaklanan sebeplerle yangının çıkış ihtimalinin bulunmadığı kaydedilen raporda, yangının Köksalan Mahallesi'nin çevresinde başladığı belirtildi.