15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Geniş Video İzle

Diyarbakır ve Mardin illeri arasındaki bölgede 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 78 kişinin yaralandığı yangına ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, dikkat çeken ifadeler yer aldı. Raporda, hatlarda elektrik enerjisinin bulunmadığı tespit edildiğinden elektrik kaynaklı bir kaçak akım, kısa devre veya kıvılcımdan kaynaklanan sebeplerle yangının çıkış ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.

19.12.2024 14:39  Güncelleme: 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde 20 Haziran'da etkili olan, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 78 kişinin yaralandığı, 924 küçükbaş hayvanın telef olduğu, 83'ü ağır 273 hayvanın yaralandığı, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen bilirkişi raporu için 9 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Heyette yer alan bilirkişilerce yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu hazırlanan rapor tamamlandı.

ELEKTRİK HATLARI NEDEN OLMAMIŞ

Soruşturmanın yürütüldüğü Başsavcılığa gönderilen ve dosyaya eklenen raporda, Köksalan Mahallesi'nde Ahmet B'nin evinin avlusundaki Dicle Elektrik'e ait alçak gerilim hattının kopması sonucu oluşan kısa devrenin samanlık yangınına sebep olduğu ve itfaiyeci tarafından kontrol altına alınarak çevreye yayılmadan söndürüldüğü belirtilerek, bu yangının diğer yangın bölgelerine sirayet etmediği, bu yangına sebep olan hat üzerinden alınan numune iletken üzerinde kısa devre izlerinin kriminal laboratuvarında tespit edildiği ifade edildi.

Alınan ifadeler, keşif raporu, olay yeri inceleme raporları ve kriminal raporu ile birlikte tespit ve değerlendirmeler ışığında yapılan ayrıntılı raporun 3 bölümünde, hatlarda elektrik enerjisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, elektrik kaynaklı bir kaçak akım, kısa devre veya kıvılcımdan kaynaklanan sebeplerle yangının çıkış ihtimalinin bulunmadığı kaydedilen raporda, yangının Köksalan Mahallesi'nin çevresinde başladığı belirtildi.

15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Kaynak: İHA

3-sayfa, Mardin, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:04:16. #1.11#
SON DAKİKA: 15 kişinin ölümüne neden olan Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.