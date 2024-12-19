Dolandırıcılık Vakası: M.C. Aracını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılık Vakası: M.C. Aracını Kaybetti

Dolandırıcılık Vakası: M.C. Aracını Kaybetti

Muğla'da M.C., aracını dolandırıcıya senetle sattı; araç başkasına satıldı, dolandırıcı kayıplara karıştı.

19.12.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan M.C. isimli kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. M.C'nin aracını senet karşılığı alan şahsın, otomobili başkasına sattığı ortaya çıktı. Kayıplara karışan şahsın senet günü geçtikten sonra telefonunu kapattığı öğrenildi.

Yaşadığı anları anlatan M.C, "Satılık ilanı vermiştim. 7 Kasım'da beni öğleden sonra 16.00 sıralarında kendini Emircan Bingül diye tanıtan şahıs beni aradı. 'Babama araba alıyorum' dedi. Hemen çalıştığım kurumun önüne geldiler. 3-4 kişilerdi. Noterin kapanmasına az bir süre vardı. Ben de notere gittim. Çalıştığım kurumun önünde 'hayvan satım yarım saate parasını gönderirim' demişti. Noterde işlemler tamamlandığı sırada senet yazmak istedi. 7 Kasım'dan 7 Aralık tarihine kadar 1 aylık seneti imzaladım. Satışı verdim" dedi.

" Kütahya'da da bir çiftçiyi dolandırdığını öğrendim"

M.C, "Ben taksi ile iş yerine geçtim. Arabayı alıp gittiler. İş arkadaşlarım da beni uyardı. Telefonla kendisini aradım. Ardından sabah parayı göndereceğini söyledi. 8 Kasım'da arabamı başkasına sattı. Başkasına sattığını öğrendik. Telefonla yine aradım açtı ve bana 'senet gününü bekle' dedi. 1 hafta önce sosyal medyada ve internette ismini arattım. Kütahya'da da bir çiftçiyi dolandırdığını öğrendim. Senet günü geçtikten sonra telefonu kapattı. Şuan şahsa ulaşamıyoruz. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, Menteşe, 3-sayfa, Hukuk, Emlak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Vakası: M.C. Aracını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:22:22. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Vakası: M.C. Aracını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.