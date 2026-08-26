Dolomit Dağları'nda Kurtarma Faciası - Son Dakika
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Dolomit Dağları'nda Kurtarma Faciası

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İtalya'da tırmanışta düşen dağcıyı kurtarırken sağlık çalışanı kayalıklardan düştü; ikisinin durumu iyi.

İtalya'nın Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşen bir dağcıyı kurtarmak üzere bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinden bir sağlık çalışanı, kurtarma operasyonu sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

İtalya'da 22 Ağustos'ta tırmanış sırasında düşen 25 yaşındaki dağcıya yardım etmek üzere bölgeye sevk edilen acil durum ekiplerinin operasyonunda korku dolu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Dolomit Dağları'ndaki Falzarego Kuleleri bölgesinde gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sırasında bir sağlık çalışanı, sedyenin kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

Görüntülerde, iki kurtarma görevlisinin yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirdiği sırada sedyenin aniden kaydığı ve sağlık çalışanının da sedyeyle birlikte birkaç metre boyunca kayalık zeminde yuvarlandığı görüldü. Doktorun arkasından bazı küçük ve orta boylu taş parçalarının da yuvarlandığı görüldü.

Hem yaralı dağcıya hem de kazada yaralanan doktora olay yerinde müdahale edildi. Her iki kişinin de durumunun hayati tehlike arz etmediği bildirildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolomit Dağları'nda Kurtarma Faciası - Son Dakika

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