Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi - Son Dakika
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Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye düştü.

09.12.2024 17:11
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde helikopter kazasında şehit olan askerlerden Rizeli Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun şehit acısı memleketi Rize'ye düştü. Dün doğum günü olduğu öğrenilen şehit Kalyoncu'nun dedesi, "Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı buna da ulaştı öyle vefat etti" dedi.

6 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, bugün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) şehadet haberi Çayeli Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

"DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, şehidin dün doğum günü olduğu öğrenildi. Taziyeleri kabul eden şehit Kalyoncu'nun dedesi Cemil Boztepe, "Helikopterleri çok severdi tek hayali okuyup helikopter sürmek pilot olmaktı. Buna da ulaştı öyle vefat etti. Dün de doğum günüydü" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada şehitlerin, Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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