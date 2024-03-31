İngiltere başta olmak üzere Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürürken, "Soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı 177 gündür devam ediyor. ABD ile birçok Batılı ülkenin desteğini arkasına alan İsrail sivilleri sabah akşam hedef alırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri düzenliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Russell Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaparken, "Filistin için Özgürlük", "Denizden Nehire Filistin özgür olacak", "Katliamı durdurun" pankartları taşıdı.
Pakistan'da Pakistan Cemaat-i İslami (JI) Partisi destekçileri ise Karaçi kentinde düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma gösterisinde bir araya geldi. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Soykırımı durdurun", "Müslümanlar uyuyor" pankartları dikkat çekti.
Tunus, Irak ve Ürdün'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerinde de İsrail'e tepki gösterilirken, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yinelendi. - LONDRA
Son Dakika › 3.Sayfa › Dünya genelinde binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen malzemelerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Rota Limanı'nda demirli bir geminin güverte kısmında elektrik kablolarından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimiyle ilgili oy verme işlemlerinin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, güvenlik kuvvetlerinin sandıklardaki tedbirlerini aldığını ve şuana kadar herhangi bir olayın yaşanmadığını ifade etti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık kontrolüne alındı. Yangın, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu bahçesinde, oy kullanma işlemi sırasında iki müşahit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K. bıçakla, G.A. ise darbedilerek yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Düzce'de muhtar adayı yakınları arasında çıkan tartışma, biber gazıyla müdahale edilerek sonlandırıldı. Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda başlayan tartışma, bahçede kavgaya dönüştü. Polislerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hasan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda meydana geldi. Çay, oy kullandıktan sonra rahatsızlanarak yere düştü ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftçilik yapan ve 5 çocuk babası olan Hasan Çay'ın yeğeni, beraber oy kullanmaya gittiklerini ve rahatsızlandığını söyledi.
Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan bir lüks cip, TEM Otoyolu Düzce geçişinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve ardından alev aldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
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