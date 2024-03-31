Dünya genelinde binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü - Son Dakika
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Dünya genelinde binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

Dünya genelinde binlerce kişi Filistin\'e destek için yürüdü

İngiltere başta olmak üzere Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürürken, 'Soykırımı durdurun' çağrısı yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı 177 gündür devam ediyor. ABD ile birçok Batılı ülkenin desteğini arkasına alan İsrail sivilleri sabah akşam hedef alırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri düzenliyor.

31.03.2024 13:36  Güncelleme: 13:39
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İngiltere başta olmak üzere Ürdün, Irak, Pakistan, Tunus'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürürken, "Soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımı 177 gündür devam ediyor. ABD ile birçok Batılı ülkenin desteğini arkasına alan İsrail sivilleri sabah akşam hedef alırken, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi İsrail'e tepki, Filistin'e destek yürüyüşleri düzenliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Russell Meydanı'nda bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yaparken, "Filistin için Özgürlük", "Denizden Nehire Filistin özgür olacak", "Katliamı durdurun" pankartları taşıdı.

Pakistan'da Pakistan Cemaat-i İslami (JI) Partisi destekçileri ise Karaçi kentinde düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma gösterisinde bir araya geldi. Filistin bayraklarının dalgalandığı gösteride, "Soykırımı durdurun", "Müslümanlar uyuyor" pankartları dikkat çekti.

Tunus, Irak ve Ürdün'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşlerinde de İsrail'e tepki gösterilirken, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yinelendi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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