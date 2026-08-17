Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Tekirdağ- İstanbul Karayolu üzerinde aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan kadın, yaklaşık iki hafta sonra motosikletini almaya geldiğinde yerinde bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

MOTORU BIRAKIP HAFTALAR SONRA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, F.E. (28), 26 Temmuz 2026 tarihinde aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki belediye otobüsü durağının arkasına bıraktı. 8 Ağustos 2026 tarihinde motosikletini almak için aynı bölgeye gelen F.E., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.

JASAT DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları incelemelerde motosikletin 26 Temmuz tarihinde bırakıldığını ve 31 Temmuz tarihinde çalındığını tespit etti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını A.Y. (44) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

MOTOSİKLETİNE KAVUŞACAK

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ele geçirilen motosikletin müşteki F.E.'ye teslim edileceği öğrenildi.