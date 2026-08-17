Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

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Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan F.E., iki hafta sonra motosikletini yerinde bulamayınca jandarmaya başvurdu. JASAT ekipleri hırsızlık şüphelisi A.Y.'yi yakaladı, motosiklet sahibine teslim edilecek.

Tekirdağ- İstanbul Karayolu üzerinde aküsü biten motosikletini otobüs durağının arkasına bırakan kadın, yaklaşık iki hafta sonra motosikletini almaya geldiğinde yerinde bulamayınca jandarmaya şikayette bulundu. JASAT ekiplerinin çalışması sonucu motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

MOTORU BIRAKIP HAFTALAR SONRA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, F.E. (28), 26 Temmuz 2026 tarihinde aküsü biten motosikletini Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerindeki belediye otobüsü durağının arkasına bıraktı. 8 Ağustos 2026 tarihinde motosikletini almak için aynı bölgeye gelen F.E., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

JASAT DEVREYE GİRDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları incelemelerde motosikletin 26 Temmuz tarihinde bırakıldığını ve 31 Temmuz tarihinde çalındığını tespit etti. Kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını A.Y. (44) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

MOTOSİKLETİNE KAVUŞACAK

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Ele geçirilen motosikletin müşteki F.E.'ye teslim edileceği öğrenildi.

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Hırsızlık, Tekirdağ, İstanbul, Jandarma, JASAT, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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    2 hafta aklı nerdeymiş 0 0 Yanıtla
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