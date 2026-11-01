Düzce Gümüşova OSB\'de hafif ticari aracın tıra çarpmasıyla 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde, hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova OSB mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (66) idaresindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önünde bulunan A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yolcular Z.D. (63) ve A.D. (50) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı yaptıkları çalışma sonucunda bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.