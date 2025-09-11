"Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü - Son Dakika
"Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

11.09.2025 13:23
Edirne'nin Hafsa ilçesinde psikolojik problemleri olduğu öne sürülen O.Ç., yemekten sonra ailesine "Yemeğe siyanür kattım" dedi. O.Ç. daha sonra kusmak için banyoya giden aile bireylerine baltayla saldırıp evi ateşe verdi. Kapıyı kıran baba, oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde aile faciası yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

KAPILARI KİLİTLEDİ, BALTAYLA SALDIRDI, EVİ ATEŞE VERDİ

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi.

OĞLUNUN YÜZÜNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı. Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

TÜM AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

