Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak katledildi

Geniş Video İzle

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir parkta boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan koca polis tarafından yakalandı. Yapılan incelemede kocanın daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

13.04.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan koca polis tarafından yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin daha önce 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 22 yaşındaki koca Berşan Aksak ile 22 yaşındaki eşi Petek Aksak ile hatıra ormanında karşılaştı. Çift arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cani koca Aksak, yanında bulunan silahla boşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı 3 ayrı yerinden vurdu.

Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan koca Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

5 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan kimlik tespitinde şüpheli Berşan Aksak'ın daha önce de 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Ceset olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak öldürüldü
Edirne\'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak katledildi
Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa POLAT: Mevcut infaz yasası değişmez ise. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hakim TCK:82/d den ağırlaştırılmış müebbet ile başlayacak haksız tahrik iyi hal uygulamasa bile 8 yıl kapalıda yatıp açıktı izindi denetimliydi diyip başka bir petek için aramıza katılacak. 136 9 Yanıtla
  • Bu Kim: ceza evinde ballami besliyorsunuz bu ne heves ceza evine girme cabasi Allah rahmet etsin hayatini kaybedene 68 32 Yanıtla Mustafa POLAT: Haddim değil ama bu yorumun neresi canınızı sıktı? Ya da neresi yanlış çok merak ettim. 28 4
  • mukremin Akcer: Evlenmeden önce herkesin psiko teknikten geçmesi lazım 68 3 Yanıtla
  • ferhat eser: iğneli çözüm amerikadaki gibi bence herkezin hayrına olacak 59 3 Yanıtla
  • recep GÖĞEBAKAN: suça meğilli bu tip erkeklerden hoşlaniyor kadinlar.yapacak bişey yok. 39 3 Yanıtla
  • Erkan Yigit: İdam gelmezse bu gibiler bitmez 31 7 Yanıtla
  • Gürkan Güveniç: bazen insanlar katillerine aşık olurlar ama çok yazık gerçekten hayatlarının baharında olan insanlar özellikle kadınlar bu manyak ruhlu insanları nasıl buluyorlar anlamış değilim ... madem boşanma aşamasındasınız düş yakasından kadının çok mu zor 33 4 Yanıtla
  • Halit kamil Göker: Erdoğan kaybettiği 2 neden .1.idam .2.ekenomi.. 30 5 Yanıtla
  • özer bergin: ruhsatsız silah taşıma ve ateş etmesi iki ayrı suçsa toplam 8 ayrı suç kaydı oldu başka hayatında değişen bişey olmadı der devam eder. 29 2 Yanıtla
  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    05:29 Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Bursa'da kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
    03:50 Bursa'da kız meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

    Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı
    02:58 Bursa'da zincirleme kaza: 4 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

  • İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı
    02:58 İnegöl'de zincirleme kaza: 4 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Bursa'da eğlence mekanında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı
    02:47 Bursa'da eğlence mekanında bıçaklı ve silahlı kavga: 1 yaralı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.

  • Konya'da Husumetli Gruplar Arasında Çıkan Kavgada Yaralananlar ve Şüphelilerin Yakalanması
    02:34 Konya'da Husumetli Gruplar Arasında Çıkan Kavgada Yaralananlar ve Şüphelilerin Yakalanması

    Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.

  • Konya'da Sokak Kavgası: 2 Kişi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı
    02:32 Konya'da Sokak Kavgası: 2 Kişi Yaralandı, Şüpheliler Yakalandı

    Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.


01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
22:56 İran’dan İsrail’e İHA ve balistik füze saldırısı İran'dan İsrail'e İHA ve balistik füze saldırısı
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
20:48 Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı
20:31 Biden, Orta Doğu’daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray’a döndü Biden, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip için tatilini kesip Beyaz Saray'a döndü
20:11 Kütahya’da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı Kütahya'da yeniden açılan pavyonlar ikinci kez kapatıldı
20:03 Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin köylerine saldırdı Yasa dışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin köylerine saldırdı
19:57 Kağıthane’de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 07:31:36. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 22 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurularak katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement