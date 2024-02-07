Annesinin ölüm haberini veren kadın doktora saldırdı

3.Sayfa

Azerbaycan bir kez daha "Aliyev" dedi, Erdoğan\'dan tebrik telefonu geldi

Edirne'de 6 Şubat günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları olaydan doktoru sorumlu tutunca olanlar oldu. Hastanın vefat haberini veren kadın doktor, saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisinin erken müdahalesi olayın daha da büyümesini engelledi.

Olay, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde yaşandı. Serviste görev yapan asistan doktor, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini yakınlarına haber vermek için dışarı çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SALDIRGANI UZAKLAŞTIRDI

Hastanın vefat haberini oğlu Volkan K.'ye veren kadın doktor yumruklu saldırıya uğradı. Yumruklardan korunmak isteyen doktor başarılı olamadı. O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi olaya hemen müdahale etti. Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Saldırıya uğrayan doktor, olayın şokuyla neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutarak ağlamaya başladı. Hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Saldırganın, yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SALDIRGANA EV HAPSİ VERİLDİ

Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.