Annesinin ölüm haberini veren kadın doktora saldırdı - Son Dakika
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Annesinin ölüm haberini veren kadın doktora saldırdı

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganın alkollü olduğu belirlendi ve ev hapsi cezası aldı.

07.02.2024 13:25  Güncelleme: 14:21
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Edirne'de 6 Şubat günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları olaydan doktoru sorumlu tutunca olanlar oldu. Hastanın vefat haberini veren kadın doktor, saldırıya uğradı. Güvenlik görevlisinin erken müdahalesi olayın daha da büyümesini engelledi.

Olay, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde yaşandı. Serviste görev yapan asistan doktor, yoğun bakım servisinde kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini yakınlarına haber vermek için dışarı çıktı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SALDIRGANI UZAKLAŞTIRDI

Hastanın vefat haberini oğlu Volkan K.'ye veren kadın doktor yumruklu saldırıya uğradı. Yumruklardan korunmak isteyen doktor başarılı olamadı. O sırada durumu fark eden güvenlik görevlisi olaya hemen müdahale etti. Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Doktora saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAĞLIK KONTROLÜNDE ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Saldırıya uğrayan doktor, olayın şokuyla neye uğradığını şaşırdı ve yüzünü tutarak ağlamaya başladı. Hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Polis ekipleri, Volkan K.'yi gözaltına aldı. Saldırganın, yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Annesinin ölüm haberini veren kadın doktora saldırdı

SALDIRGANA EV HAPSİ VERİLDİ

Volkan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından ev hapsiyle cezalandırıldı.

Annesinin ölüm haberini veren kadın doktora saldırdı
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Murat Aslan: Yapanın yanına kar kaldığı bir duzendeyiz... Ödül bari vereydiniz.. doktoru dövdüğü için... Aynı şekilde bir polise vursa karakolda öldüresiye dayak sonra cezaevine 24 1 Yanıtla

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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