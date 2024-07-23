Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı

Geniş Video İzle

Edirne'de polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 organizatörü ve 6 göçmeni uzun soluklu takip sonucu TEM gişelerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, göçmenler ise Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek.

23.07.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de göçmen kaçakçıları böyle yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 organizatörü ve 6 göçmeni uzun soluklu takip sonucu TEM gişelerde kıskıvrak yakaladı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaptığı operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli ve 6 göçmeni yakaladı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit ettiği bir otomobili ve bir ticari kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü Edirne istikametine doğru kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamacada göçmenlerin bulunduğu ve üzerinde tavukçuluk yazısı yazan ticari kamyonet ile şüpheli otomobil TEM Edirne Gişelerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüpheli organizatörlerden kaçak göçmenlere öncülük yapan M.D. ile M.T. ve kamyonet sürücüsü C.D. gözaltına alındı.

Kamyonettin içerisinde bulunan biri kadın 4 Suriye, 1 Irak ve 1 Libya uyruklu düzensiz kaçak göçmen ise emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Altı göçmenin işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderileceği belirtildi.

Ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı İstanbul yönünden gelen diğer araçları de denetledi.

Edirne\'de göçmen kaçakçıları yakalandı
Kaynak: İHA

Göçmen, Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 7 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
13:38 TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 14:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de göçmen kaçakçıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement