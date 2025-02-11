Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma - Son Dakika
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Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

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Edirne'de bir evde çıkan yangında 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü yürekleri dağlarken yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği iddia edildi. Valilik, polislerin yangının nerede olduğunu öğrenmek üzere aracı durdurduklarını belirterek iki polis hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

11.02.2025 16:49  Güncelleme: 17:48
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Edirne'nin Korucu köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ölümü yürekleri dağlarken, trafik polisinin yangına müdahale için itfaiye ekibini durdurup "Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği iddia edildi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma

YANGININ NEREDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN DURDURULMUŞ

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın İtfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelere yer verildi.

Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma
Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yangına giden itfaiye aracını durduran polislere soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Fevzi Dereli:
    Yangının yerini itfaiyeyi takip ederek te bulabilirlerdi. Kötü polisi koruma çabasına neden girerki vali. 117 93 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    37 saniye vali için kısa bir süre olabilir ama sen bunu birde alevlerin içinde kalmış birine sor 103 47 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Kural 1. Görevdeyken Baska bir görevli nin önüne engel olamasın. Artık sonuclara katlanacaksın. Bundan öte çinayetten bile yargılama bilirsin :(( 74 45 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Burası artık Tayyipin Sultanligi, konusanda onun İmamı.Adalet aramayın.Sandikta hepsiyle gorusececegiz.Bir Anne öldü ettikleri muhabbete bak.Sandikta soracağız bunları merak etmeyin. 61 32 Yanıtla
  • erkan er:
    yangının yerin öğrenip ne yapacak gidip bir kova su mu dökecek eskortluk yapıp daha çabuk müdehale etmek varken 80 9 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Polis'in salağı olur'mu demeyin var işte 53 10 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    polisler bu ara ceza kesmekten başka işe yaramıyor. trafik 200 MT ileride sıkışıyor gidip bakacağına 45 8 Yanıtla
  • Mehmet Tarık:
    yazık vallahi billahi yazık polisleri bu kadar küçük dusurecek asılsız astarsız nesebsiz iddialari yanlara yazık ....polis her daim milletine hizmet için var...yazıklar olsun asılsız olup olmuyani var gösterenlere 18 14 Yanıtla
  • Mehmet Tarık:
    burada ne kadar çakal gezici var böyle 14 6 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Valilik ne alaka. Burda yedi yirmidört saat Polislerin başlarında bir Savçı olmak zorunda. Edirne Belediyesi şihapeye ait :)) 16 3 Yanıtla
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