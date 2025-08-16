Eğirdir\'de Kaza: 3 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eğirdir- Konya Karayolu Köprübaşı mevkiinde, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman U. idaresindeki 06 BSK 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamaması sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Osman U. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, ekiplerin yolu temizlemesinin ardından normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA