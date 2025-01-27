Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi "pes" dedirtti - Son Dakika
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Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi "pes" dedirtti

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Adana'da Muhammed K. isimli şahıs, ekmek arasında sakladığı 1675 uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde hapların ağrı kesici olduğunu sandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Muhammed K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.01.2025 09:52  Güncelleme: 10:00
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Adana'da ekmek arasında uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli, ifadesinde "Hapları ağrı kesici sanıyordum" dedi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği Muhammed K.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu.

1675 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Muhammed K.'nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.

Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi 'pes' dedirtti

"AĞRI KESİCİ SANIYORDUM"

Gözaltına alınan Muhammed K.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi "pes" dedirtti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekmek arasında uyuşturucu yakalatan şahsın ifadesi 'pes' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cemil Moroglu:
    ismine de yakışmış. 5 27 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    Yakaladığınız hapları ne yaptınız acaba bize dağıtın ???? 5 13 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Adam ekmek arası ağrı kesici almaya çalışıyormuş ne var bunda abartmayın.))))) 10 1 Yanıtla
  • Msp Online:
    peynir ekmek misali 6 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    İsme bak Muhammed Yaptığına bak 3 2 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Suriyeli de olabilir 3 1 Yanıtla
  • halil akdeniz:
    son dakika sitesi benim yorumlarımı hep siliyorsunuz ama cemil moroğlu gibilerininki hep yayınlıyorsunuz !!! 4 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    yanlışlıkla ekmeği yesen patlaya patlaya ohoooo:) 4 0 Yanıtla
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