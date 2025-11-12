"İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

"İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı

"İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri \'dark web\'e sızdırıldı
12.11.2025 16:46  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan ihale neticesinde geliştirilen "İstanbul Senin" isimli uygulamayı kullanan 4,7 milyon kişinin verilerinin onayları olmadan, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya merkezli web sitelerine gönderildiğinin tespit edildiği ve bu verilerin "Powerful Greek Army" ismiyle 'dark web'e sızdırıldığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik hazırlanan 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede gizli tanık İlke tarafından İBB'nin 2 uygulaması ile vatandaşların kişisel verileri ile sandık verilerinin ele geçirilmesi ve yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirilmesine ilişkin ses kaydı yer aldı. Kayıtta Murat Ongun ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

VATANDAŞLARIN KİŞİSEL VERİLERİ, SANDIK VERİLERİ VE KONUM BİLGİLERİ YURT DIŞINA SIZDIRILDI İDDİASI

İddianamede, 13'üncü eylemin "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçu kapsamında olduğu ifade edilerek, şüpheli Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan ve yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün temel felsefesinin elde ettiği suç gelirlerini "kişisel zenginleşme aracı" ve "siyasetin finansmanı" için kullanmak olduğu kaydedildi.

'İstanbul Senin' uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı

Örgütün İmamoğlu'nu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına taşımak, CHP'yi ele geçirmek, elde ettikleri suç gelirleri ve ele geçirdikleri siyasi güçle örgüt elebaşı İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak istediğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Örgüt elebaşı İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden beri örgüt içerisinde yer alan, basın danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt yöneticisi Murat Ongun, siyasi danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Necati Özkan ve bilişim danışmanı olarak görevlendirdiği örgüt üyesi Melih Geçek aracılığıyla vatandaşların İBB hizmetlerden faydalanmak için telefonlarına yüklediği, belediye hizmetlerinin yer aldığı telefon uygulamalarını, tek bir uygulamada birleştirerek 'yenilik yapıldığı imajı verilmek suretiyle' faaliyete geçirdikleri ve İmamoğlu'nun 2019 seçimleri öncesi seçim sloganlarından olan 'İstanbul Senin' adını verdikleri uygulamayla toplumu etki altı altına almak, vatandaşların gündelik rutinlerine müdahale etmek ve toplumun siyasi tercihlerini belirlemek amacıyla kişisel verileri ve sandık verilerini ele geçirdikleri, vatandaşların konum bilgilerini bunlarla birleştirerek, yurt dışına ve özel şirketlere sızdırıp analiz ettirdikleri, bu çalışmalar esnasında da Türk vatandaşı olmayan şahısları kullandıkları soruşturma dosyamız kapsamında tespit edilmiştir."

VATANDAŞLARIN LOKASYON TEMELLİ TAKİPLERİNİ SAĞLADILAR İDDİASI

İddianamede, Murat Ongun ve Serdal Taşkın'ın da yer aldığı bir telefon konuşmasıyla ilgili yapılan incelemeye ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi: "Şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın sahibi olarak gözüktüğü ancak soruşturma dosyasının bütününden örgüt yöneticisi Murat Ongun'a ait olduğu tespit edilen 'Reklamist' isimli firma üzerinden yapacakları bir uygulamayla önce İBB Başkanlığı sonra ise Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önce İstanbul ölçekli, sonra ise tüm Türkiye'yi kapsayan bir çalışma ile kişisel verilerini elde ettikleri vatandaşların alışkanlıklarını, ilgi/reaksiyon analizini, günlük rutinlerini, İstanbul seçmeninin davranışsal profillenmesini, vatandaşların lokasyon temelli takiplerini sağlamak, bu suretle de siyasal yönlendirme amaçlı segmentasyonla örgüt elebaşı İmamoğlu'nun tercih edilmesi amacıyla sistematik bir örgütsel propaganda faaliyeti yürütmekte olduğu tespit edilmiştir."

Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) tarafından hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, şu tespitler yer aldı: "Siber saldırgan(lar) tarafından, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullandığı değerlendirilen 3,7 milyon vatandaşa ait kimlik (ad, soyad, TCKN), GSM, konum (enlem, boylam) gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği ve yasa dışı platformlarda paylaşıldığı/satışa sunulduğu tespit edilmiştir. 'İstanbul Senin' uygulamasını kullandığı değerlendirilen vatandaşlara ait enlem, boylam, rakım, IP, telefon (marka, model, işletim sistemi), userld ve anonymousld gibi verilerin anlık olarak uygulama tarafından kayıt altına alındığı, analitik ve kullanıcı davranışı izleme servisi sağlayan Amerika merkezli Mixpanel (mixpanel[.]com), Sentry (sentryf.Jio) ve Almanya merkezli Adjust (adjustf.Jcom) isimli web sitelerine gönderildiği tespit edilmiştir."

'İstanbul Senin' uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı

4,7 MİLYONUN VERİSİ "DARK WEB"E SIZDIRILDI İDDİASI

Ayrıca iddianamede, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın verisinin "Powerful Greek Army" ismiyle "dark web"e sızdırıldığı kaydedildi.

İddianamede yer alan raporda ayrıca, "Saha ve reklam ekiplerinin kullanımına sunulmak üzere İBB hizmetlerinden faydalanan vatandaşların dilek ve şikayetlerinin alınması ve varsa sorunlarının çözülmesi amacıyla 'İBB Hanem' isimli proje üzerinde yapılan incelemelerde uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait olduğu değerlendirilen kimlik (ad, soyad, TCKN, anne adı, baba adı, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri), adres (nüfus ili, nüfus il ve ilçe kodu), ikametgah adresi (ilçe adı, mahalle kodu, muhtarlık adı, cadde numarası, sokak numarası, kapı numarası, daire numarası), GSM ve sandık bilgilerini içeren kişisel verilerin bulunduğu tespit edilmiştir." bilgisi yer aldı.

İddianamede, bu uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait olduğu belirlenen kimlik, adres, telefon numaraları ve sandık bilgilerini içeren kişisel verilerin 8 Kasım 2023'te özel bir firmaya mail olarak gönderildiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Kişisel verileri ele geçirme eyleminin örgüt yöneticisi Ongun'a ait Reklamist isimli firmayla yapılmasının amaçlandığı vurgulanan iddianamede, "Programatik satın alma yöntemleriyle haber sitelerine verilen reklamların arka planına impression pixel yerleştirildiği, bu sayede olumsuz haberleri okuyan kullanıcıların verilerinin toplanması ile Cookie ID ve advertising ID'ler üzerinden kullanıcıların kimliklerinin tespit edildiği ve davranışlarının takip edilmesinin amaçlandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, "Limon kampanyası" başlığı altında, İmamoğlu aleyhine çıkan haberleri okuyan kitlenin özel olarak hedeflenip manipülatif içeriklerle yönlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

'İstanbul Senin' uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı

"VATANDAŞLARIN İMAMOĞLU REKLAMLARINA VERDİKLERİ TEPKİLER KAYDEDİLDİ"

Meydanlarda kurulan kameralar vasıtasıyla vatandaşların İmamoğlu reklamlarına verdikleri tepkilerin (kafa çevirmek, ilgilenmemek, gülmek ve benzeri) anlık olarak kaydedilmesi ve bu tepkilerin reklam ID'leriyle eşleştirilerek veri havuzuna aktarılmasının amaçlandığı belirtilen iddianamede, bu veri setlerinin biriktirilerek İstanbul ve Türkiye geneli siyasi harita çıkarma hedefiyle kullanılmak istendiği aktarıldı.

İddianamede, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığınca gönderilen yazı doğrultusunda, İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün temin etmiş olduğu kişisel verileri yurt dışına göndermek için herhangi bir izin almadığı, soruşturma dosyası kapsamında kişisel verileri yurt dışına gönderilen 4,7 milyon yurttaşın bu bağlamda bir KVKK izninin bulunmadığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

USOM raporu uyarınca 11 milyon 360 bin 412 vatandaşın sandık verilerinin usulsüz temin edildiği ve sızdırıldığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi: "2820 sayılı Kanun uyarınca siyasi partilerin tüzel kişilik olarak veri sorumlusu olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin CHP Genel Merkezinin talebiyle parti genel merkezine gönderildiği anlaşılmıştır. Bu verilerin temin edildiği yerin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi şüpheli Erol Naim Özgüner'in ifadesinden de görüleceği üzere, CHP'nin tüzel kişiliği olduğu tespit edilmiş olup, YSK'dan temin edilen veriler CHP sorumlusu tarafından 3'üncü kişilere sızdırılmıştır. Verileri temin eden şüpheli Naim Erol Özgüner'in bu verileri şüpheliler İsmet Korkmaz ve Sezgin Paydaş'a göndererek başkaca kişisel verilerin işlenmesini sağlamış ve bunların 2024 yerel seçimlerde birçok kişi tarafından kullanıldığı ifadelerle sabittir."

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 'İstanbul Senin' uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Kan donduran olay Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar
Sadettin Saran’ın büyük hayali Alexander Sörloth Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Real Madrid’de 2 sakatlık birden Real Madrid'de 2 sakatlık birden
Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak
Ne yaptın Mourinho İstediği transferleri görmelisiniz Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Galatasaray, Singo’dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Ahmet Özer serbest bırakıldı Ahmet Özer serbest bırakıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail’i sarsan istifa Görevini bıraktı İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
Damla Kent Projesi’nde asli edim süresi öne çekildi Damla Kent Projesi'nde asli edim süresi öne çekildi
İzmir’de silahlı saldırı Bilanço ağır İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır

17:52
TÜRKPATENT, Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti
17:41
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü İşte ilk rapor
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor
17:34
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:01
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun...
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
16:50
Montella devreye girdi A Milli Takım’da bahis önlemi
Montella devreye girdi! A Milli Takım'da bahis önlemi
16:30
Çaresizlik neler yaptırıyor Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
16:24
Bir il bu olayı konuşuyor Melisa’nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar
15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı
15:04
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
14:39
Acının tarifi yok Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
14:18
6’sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
13:52
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
Acı haberle memleketine dönen şehit annesinin feryatları sokakta yankılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 18:26:07. #7.12#
SON DAKİKA: "İstanbul Senin" uygulamasındaki 4,7 milyon kişinin bilgileri 'dark web'e sızdırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.