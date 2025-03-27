Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında 30 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında 30 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından provokatif paylaşımlar yapan 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul'un 23 ilçesinde gerçekleştirildi.

27.03.2025 13:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 30 kişi bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına ilişkin, provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik oluşturan kişilere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'tan bu yana sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağırdıkları, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Siber polis ekipleri, bu kapsamda tespit edilen şüpheliler hakkında verilen gözaltı kararının ardından operasyonun düğmesine basıldı.

Polis ekipleri, sabah saatlerinde Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kentin 23 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, provokatif içerikli paylaşımlar yapmak ve sokağa çıkma çağrısında bulunmakla suçlanıyor. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında 30 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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