Elazığ'da eşini çocuğunun önünde öldüren sanık 24 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Elazığ'da eşini çocuğunun önünde öldüren sanık 24 yıl hapis cezası aldı

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Elazığ\'da eşini çocuğunun önünde öldüren sanık 24 yıl hapis cezası aldı
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Elazığ\'da eşini çocuğunun önünde öldüren sanık 24 yıl hapis cezası aldı
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Elazığ'da 30 Mayıs'ta eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldüren sanık, kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanık, kendi evladını kendi eliyle öksüz bıraktığını belirtti.

Elazığ'da tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde öldüren ve 24 yıl hapis cezası verilen sanık, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 30 Mayıs'ta Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çelik, 4 yaşındaki çocuğu evdeyken tabancayla peş peşe ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından yakalanarak cezaevine gönderilen zanlının karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Murat Çelik, avukatı ve öldürülen kadının yakınları ve avukatları katıldı.

"Kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım"

Eşini öldürdüğü için çok pişman olduğunu belirten zanlı Murat Çelik, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı, 44 ay evliliğimiz sürdü. Evliliğimin ikinci ayından beri hakaretler, aileme ve bana karşı küfürleri oluyordu, bana karşı 'ne biçim kocasın, bacağım kadar boyun var, markete bile seninle gitmeye utanıyorum' şeklinde süre gelen hakaretleri vardı, ağıza alınmayacak küfürler ediyordu. 2023 yılının Haziran ayında çocuğumuz oldu. Ben 10 gün babalık iznine gelmiştim, ben askeri personel olduğum için çok fazla izin alamıyordum, bana 'sen çocuğa babalık mı yaptın, sen şam babasısın, para vermekle baba olunmuyor' diyordu, 2023 yılı Eylül ayında tekrar izin alıp geldim, bana 'seni boşayacağım' dedi, 2023 ve 2024 yıllarında beni adliyeye boşanmak için getiriyordu, 2-3 saat bekledikten sonra geri çıkıyorduk, herhangi bir işlem yapmıyordu, 2024 yılı Temmuz ayında da yine boşanmak için beni adliyeye getirdi, 2024 yılı Aralık ayında anneannemin vefat etmesi sebebiyle izindeydim, 'taziyeye gelmemi istiyorsan bana para vereceksin' diyordu, birçok kavgamız oldu. Çevremize sürekli rezil oluyorduk. Ben kayınbabama ve kayın valideme de aramızı bulması için defalarca söyledim, ya bizi barıştırın ya da biz boşanalım dedim. Kayınbabam tarafından da hep yalnız bırakıldım. Evlendikten 2-3 ay sonra kayınbabam tarafı beni telefondan engellediler, ben bacanaklarımı, karşı taraftaki bir çok akrabayı tanımam, beni tanıştırmadılar. Olayın yaşandığı tarihten 6-7 ay kadar önce eşim mutlu olsun diye Elazığ'da ev satın almıştım, hatta evi de o mutlu olsun diye onun üzerine yaptım. Ev almadan önce de izine gelmiştim, yine kavga gürültü olmuştu. Biz evlilik süresi içerisinde birçok kez kavga ettik" dedi.

"Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim"

Eşinin kendi babasına gittiğini fakat kendisinin haberi dahi olmadığını da aktaran Çelik, "Benim çocuğumun fotoğrafını bile göstermek için benden para isterdi, çocuğumun fotoğrafını bile parayla görürdüm. Mayıs ayında izine geldim, eşimle konuşmuyorduk, bana hoş geldin bile demedi. Eşim beni yatak odasına almıyordu. 18 Mayıs sabahı eşim evden çıkıp gitti ben nereye gittiğini dahi bilmiyordum. Çocuğumuz evde kaldı, ben de çocuğumu alıp çarşıya gittim. Beni aradı çocuğumu getir, polisi ararım çocuğu kaçırdı derim dedi. Yine olay gününe kadar bu şekilde kavgalarımız, tartışmalarımız oldu. Bayramın dördüncü günü arkadaşımı arayarak Derya'ya uluşmasını söyledim ve hep birlikte eve geçtik. Arkadaşlarımız ya barışın, ya da boşanın diye konuşma yaptılar. Derya da 'Ben pezevenk kocayı dolandıramam, ben boşanmak istiyorum, ben başkasıyla evleneceğim, Poyraz daha babasını bilmiyorken başkasına baba dedirteceğim, senin kıyıp da giyemediğin elbiseleri başkasına giydireceğim, evini, barkını her şeyini alacağım' dedi. Ben de yeter ki boşan, sana dalağımı satıp parasını vereceğim dedim. Olay günü Derya doğalgaz borusuyla bana saldıracaktı arkadaşım Melek tuttu. O sırada Derya, 'Senin yatmadığın yatak odasında başkasını yatıracağım' gibi sözler söyleyince gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ateş ettikten sonra merdivenlere oturdum polislere silahımı teslim edip emniyete geçtim. İddianamede 8-9 el ateş ettiğim yazılmış fakat o kadar ateş ettiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Çelik'e eşi Derya Çelik'i kasten öldürmek suçundan 24 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA
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