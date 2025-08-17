Elazığ\'da Kafeden Koşarak Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Elazığ'da kafenin birinci katından koşarak atlayan kadın ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Valifahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki S.K. arkadaşıyla beraber kafeye geldi. Yaklaşık 20 dakika oturan kadın, bir anda oturduğu yerden kalktı ve koşarak birinci kattan aşağı atladı. Park halindeki aracın üzerine ve ardından yere düşen kadın, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ