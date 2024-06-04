Elazığ\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 29 Gözaltı

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Elazığ merkezli 6 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 2024 yılı içerisinde Elazığ'da meydana gelen arsa dolandırıcılığı, kapora dolandırıcılığı, sazan sarmalı ve sosyal medya hesapları üzerinden ürün satışı vaadi ile örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 30 şüpheli şahıs tespit edilirken bu şahısların adli makamlara intikal eden toplam tutarı 1 milyon 704 bin lira olan 19 adet dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. 31 Mayıs 2024'te Elazığ merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, Elazığ'da 23, İstanbul'da 2, Hatay'da 1, Antalya'da 1 Kayseri'de 1 ve Ağrı'da 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 1 adet 9 milimetre çapında silah ve 20 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet laptop, 30 adet banka kartı, 40 adet sim kart, 32 adet telefona el konuldu.

98 dolandırıcılık olayı önlendi

Yapılan soruşturma süresince tespit edilen 14 milyon 753 bin liralık toplam 98 adet dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden engellendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şahsa ise adli kontrol kararı verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı olmaları ve şüpheli durumlarda en yakın polis birimine ya da 112 ihbar hattına ulaşmalarını istedi. - ELAZIĞ