Elazığ'da iki grup arasında park yüzünden çıkan sözlü tartışma sonrasında hızını alamayan bir sürücü, bagajından çıkardığı tüfek ile karşı tarafın üzerine yürüdü. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, şahıslar polis merkezine götürülürken tüfeğe ise el kondu.
Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi'nde bulunan İzzetpaşa Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü cadde üzerinde ikinci sıraya park etti. Bu sırada caddeye çıkmak isteyen başka bir sürücü, ikinci sıra park eden araç yüzünden çıkamayınca durumu polise bildirdi. Bu sırada diğer sürücünün de gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Vatandaş ve polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle tartışma sona erdi. Aracına binerek olay yerinden uzaklaşan sürücü, 100 metre ilerde durarak aracın bagajından pompalı tüfek çıkardı. Tartıştığı kişilere doğru hareket etmeye başlayan şahıs, olay yerinde bulunan sivil ve trafik ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Tüfeğe el konulurken taraflar, polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Park Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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