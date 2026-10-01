Elazığ\'da gençler bir şahsı araya alıp öldüresiye darp etti, o anlar kamerada

Elazığ'da bir grup genç, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir araya gelen grup, bir şahsı araya alarak adeta öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.