Elazığ\'da gençler bir şahsı araya alıp öldüresiye darp etti, o anlar kamerada

Elazığ'da gençler bir şahsı araya alıp öldüresiye darp etti, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'da bir grup genç, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrası bir şahsı araya alarak öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da bir grup genç, araya aldıkları şahsı öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Ulukent Mahallesi İhlaslı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir araya gelen grup, bir şahsı araya alarak adeta öldüresiye darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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