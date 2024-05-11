Emeklilere kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika
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Emeklilere kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 8 tutuklama

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda emeklilere kredi verme vaadiyle dolandırıcılık yapan 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonucunda 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.05.2024 00:11
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Emeklilere sözde kredi veren örgüte operasyon: 8 tutuklama

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda emeklilere kredi verme vaadiyle dolandıran 14 kişi gözaltına alınırken 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa'nın Salihli ilçesi merkezli İzmir, Balıkesir, Aydın, Sakarya ve Antalya olmak üzere 6 ilde eş zamanlı tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Emeklilere yönelik kredi vaadiyle tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri A.K. ile örgüt yöneticileri S.Z. ve S.S. ve örgüt üyeleri A.K. olmak üzere 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emeklilere kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 8 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emeklilere kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilere kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan örgüte operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika
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