Emre Kınay, hayvan katliamına gözyaşları içinde tepki gösterdi

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Ünlü oyuncu Emre Kınay, Gebze'de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gebze Belediyesi'nden ölmüş hayvanların toplatıldığına dair yapılan açıklamayı kabul etmeyen Kınay, göz yaşlarına boğuldu.

Toplam 45 sokak hayvanı, çöp torbaları içinde cansız bir şekilde bulundu. Vatandaşlardan tepkiler artarken Emre Kınay da Gebze Belediye Başkanı'na gözyaşları içinde seslendi. Senin yetkin ve etkin altındaki rehabilitasyon merkezinde iğneyle bebek kediler, köpekler... Bu nasıl bir vicdandır? Hangi dinin mensubusunuz siz ya! Nasıl bir vicdan, bunu yapıp arkasından da Allah'a avucunu açıp dua eder ya!" dedi.

Belediye'den yapılan açıklamada ise sokak hayvanlarının çoktan öldüğü iddia edildi. Kınay, daha sonra açtığı canlı yayında ise gözyaşlarına hakim olamadı. "Canım yanarak Gebze Belediye başkanına sesleniyorum" diyen Kınay "Siz bugün cumaya gittiniz. Nasıl bir vicdan bunu yapıp sonra da Allah'a yakarır, avucunu açıp dua eder ya? Siz nereden çıktınız bu toplumda? Sonra da kız çocukları için cümleler kuracaksınız..." ifadelerini kullandı.