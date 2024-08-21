Engelli Vatandaşa Linç Girişimine Tepki: 'Koruma Kararı' Alındı - Son Dakika
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Engelli Vatandaşa Linç Girişimine Tepki: 'Koruma Kararı' Alındı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde engelli bir vatandaşın hamile eşini döven şahsa müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada tepki gösterildi. Ancak yapılan açıklamada, vatandaşın yüzde 60 engelli olduğu ve felç riskinin bulunduğu ortaya çıktı. Manisa Valiliği tarafından da şiddete uğrayan kadın için 'Koruma Kararı' alındığı belirtildi.

21.08.2024 19:18
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Sosyal medyada olaya müdahale etmediği gerekçesiyle tepki gösterilen vatandaşın engelli olduğu ortaya çıktı

Manisa Valiliğinden olaya ilişkin açıklama: "S.N.A. adlı vatandaşımız için 'Koruma Kararı' alınmıştır"

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Ağustos'ta hamile eşini döven şahsa müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada tepki gösterilen vatandaşın yüzde 60 engelli olduğu ve felç riskinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da, şiddete uğrayan kadın hakkında koruma kararı alındığı belirtildi.

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dini nikahlı yaşadıkları öğrenilen Y.A. ile S.N.A. sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan S.N.A.'yı çay ocağı önüne yakalayan Y.A., hamile olan dini nikahlı S.N.A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca S.N.A.'ya vuran Y.A. daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve suç kaydı bulunan Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 suç kaydı varmış

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akhisar ilçemizde 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 16.55'te çeşitli suçlardan 18 kaydı bulunan Şüpheli Y.A. isimli şahsın birlikte yaşadığı S.N.A. isimli kadın vatandaşımıza yönelik darp olayına saat 16.58'de motorize şahin ekibimiz tarafından müdahale edilmiştir. Bu esnada çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheliye yönelik linç girişimi, takviye ekip sevk edilerek önlenmiştir. Gözaltına alınan şüpheli Y.A. adlı şahıs, sevk edildiği adli makamlarca 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü tutuklanmıştır. Olayda yaralanan S.N.A. adlı vatandaşımız sevk edildiği hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Ayrıca S.N.A. adlı vatandaşımız için 'Koruma Kararı' alınmıştır."

Olaya müdahale etmediği gerekçesiyle linçlenen vatandaşın engelli olduğu ortaya çıktı

Öte yandan cep telefonu tarafından çekilen görüntüde olaya müdahale etmediği gerekçesiyle sosyal medyada linçlenen ve küfürlü yorumlara maruz kalan Erkan Çiftçi'nin omurgasındaki rahatsızlık nedeniyle yüzde 60 engelli olduğu ve ankilozan spondilit hastalığı bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya kendisine yönelik yapılan yorumlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Çiftçi yaşananları anlattı. Çiftçi, "Benim eklem romatizma rahatsızlığım var. Omuriliği de etkiliyor bu. Hareketlerimiz bizim çok kısıtlı. 14 yaşından beri bu rahatsızlığı çekiyorum. 34 yıldır çekiyorum ben bu rahatsızlığı. Burada bir aydır duruyoruz. Sandalyem de farklıdır burada. Dik durmam gerekiyor. Olay günü burada otururken karşıki yola doğru bakıyordum. Yola doğru bakarken kadın adam karşıda beraberdiler. Orada kadın bağırmaya başladı. Bu tarafa doğru gelirken sürekli hareketlerde bulundu. Adam da ona doğru koşmaya başlayınca 'Abi kurtarın' dedi. Benim önüme doğru koştu. Bir baktım kadın yerde adam onu sürekli yumrukluyor. Biz kalkamıyoruz. İnsanlar nasıl bir durumumuz olduğunu bilmiyor. Ona göre değerlendirme yapılmıyor. Fazla linç ediyorlar beni. Neden kalkmıyor diye sormak lazım. Hepimizin annesi var. Benim 21 yaşında bir kızım var ona dahi vursa ben kalkamam. Benim felç kalma riskim var" dedi.

"Yaşanan olay bizi de çok üzdü"

Yaşanan olay nedeniyle çok üzüldüklerini söyleyen esnaflardan Emel Toplan, "Kadınla eşi karşıda beraberdiler çocuk vardı ellerinde. Ondan sonra ne olduysa aralarında kadın küfür etmeye başladı eşine. Küfür ederek bizim bu tarafa koşturmaya başladı. Bu sokağa girdi. Eşi arkasından koşturarak düşürdü yere. Düşürüp yumruklamaya tekmelemeye başladı. Biz de çok üzüldük bu konu hakkında. Çok hakaretler duydu arkadaşım. Arkadaşım engelli olduğu için bir şey yapamadı. Bizi de çok üzdü bu durum. Karşıdan bakarak konuşmak her zaman kolay oluyor" diye konuştu.

Engelli Vatandaşa Linç Girişimine Tepki: \'Koruma Kararı\' Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Engelli Vatandaşa Linç Girişimine Tepki: 'Koruma Kararı' Alındı - Son Dakika

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