Erdek\'te Araç Hırsızlığı ve Fidye Operasyonu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde çaldıkları araç için sahibinden 1 milyon TL isteyen 4 şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde yakalandı.

30 Ağustos 2024 tarihinde, Erdek'te bir araç çalındı. Hırsızlar, araç sahibine 31 Ağustos 2024 günü ulaşarak, aracı parçalamadan teslim etmek için 1 milyon TL fidye talep etti. Araç sahibi, Bursa'da şüphelilere parayı elden teslim ederek aracını geri aldı.

Koordineli operasyon başlatıldı

Olayın ardından Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin izine Bursa ve Gaziantep'te ulaşıldı.

Eş zamanlı baskınlar

3 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, Bursa'da 4, Gaziantep'te ise 1 olmak üzere toplam 5 şüpheli tespit edildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, 4 Aralık'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları dolandırıcılık ve fidye taleplerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - BALIKESİR