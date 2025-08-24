Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı - Son Dakika
Yurt çocuklarını taşıyan minibüs, tırın altına girdi! Can pazarı

24.08.2025 08:54  Güncelleme: 09:39
Mersin'in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle kazanın yaşandığı öğrenildi.

Kaza, Mersin- Antalya D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı.

MİNİBÜSTE YURT ÇOCUKLARI VARDI

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNDEN İTİRAF

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

